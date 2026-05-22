Colombia

Barco que lleva 17 años en la barrera coralina de San Andrés será retirado, estos son los compromisos de la SAE en la isla

La SAE anunció la ejecución de un plan de restauración ambiental y social que busca revertir el daño ecológico causado por el encallamiento del barco

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Barco encallado - San Andrés - SAE
Isleños llevan 17 años esperando una solución - crédito Gobernación de San Andrés

En 2009, la embarcación Mister Goby encalló en el arrecife de San Andrés y debido a que era parte de un proceso de extinción de dominio, durante varios años se responsabilizó al Estado por la problemática que esta situación generó.

Han pasado 17 años desde entonces y la embarcación sigue en el mismo lugar, lo que ha generado consecuencias ambientales con la barrera coralina de San Andrés, a pesar de que colectivos han buscado avances en el caso.

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La Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció el inicio de un plan de compensación y de manejo ambiental para solucionar todo lo relacionado con el caso de la embarcación. “Es una iniciativa orientada a la recuperación de la barrera coralina afectada desde 2009 por el encallamiento de esta embarcación vinculada a procesos de extinción de dominio”.

Barco encallado - San Andrés - SAE
La SAE ha adelantado algunos procesos del plan para recuperar la barrera afectada - crédito SAE

El evento contó con la presencia de la directora de la SAE, Amelia Pérez, que junto a voceros de la Universidad Nacional y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina), reveló detalles de la iniciativa que incluirá recorridos por la zona de intervención y espacios de diálogo con las comunidades.

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“Desde la SAE reafirmamos que le cumplimos al país y a los territorios. Este es un proceso en el que asumimos una responsabilidad integral, no solo avanzar en la remoción de la embarcación, sino también en la mitigación del daño ambiental y en el fortalecimiento de capacidades en la comunidad. Hoy demostramos que el Estado responde, escucha y actúa. Este plan de compensación es una muestra de nuestro compromiso con la protección del ecosistema, la recuperación de la barrera coralina y el bienestar de las comunidades que dependen de ella”, declaró Amelia Pérez.

En el evento se recordó que la embarcación de carga de aproximadamente 492 toneladas fue incautada en 2009 por estar vinculada al patrimonio de Ulis Ernesto Howard, investigado por presuntas actividades ilícitas. Ese mismo año, el siniestro de la nave generó afectaciones sobre cerca de 1.200 metros cuadrados de arrecife coralino, uno de los ecosistemas estratégicos para el archipiélago.

Barco encallado - San Andrés - SAE
La embarcación está abandonada desde 2009 en la barrera coralina - crédito SAE

El plan de compensación incluirá una ruta integral de cumplimiento que inició con la elaboración de un plan de manejo ambiental aprobado por la corporación Coralina en 2017, la actualización del plan de compensación y el inicio de la ejecución de la remoción de la embarcación.

La SAE informó que se han adelantado labores de desmantelamiento de la nave y medidas de recuperación ambiental, entre ellas la instalación de 55 estructuras diseñadas para imitar la función natural del arrecife y facilitar la regeneración del ecosistema marino.

Además, el proceso ha permitido el cultivo y trasplante de más de 1.500 corales y la implementación de actividades de capacitación y apropiación social del conocimiento dirigidas a la comunidad isleña.

Barco encallado - San Andrés - SAE
El plan para retirar la embarcación fue socializado por la SAE - crédito SAE

La entidad resaltó la importancia de recuperar la barrera coral y confirmó que la embarcación dejará de ser un pasivo ambiental que fue olvidado por las anteriores administraciones, a pesar de los trámites gestionados por los colectivos ambientales.

La barrera coralina de San Andrés cumple un papel fundamental para el territorio, al servir como protección natural frente al oleaje y ciclones tropicales, sostener actividades como la pesca artesanal y preservar la biodiversidad marina. Su deterioro impacta directamente el equilibrio ambiental, la economía local y las dinámicas culturales de las comunidades que dependen de este ecosistema”, se lee en el comunicado en el que la SAE se comprometió a convertir esta problemática en un referente de restauración ecológica y articulación institucional para mejorar la calidad de vida de los isleños.

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