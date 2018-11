En declaraciones al portal Bolavip, el futbolista que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera (es titular en la Academia, líder de la Superliga), reconoció: "Mis amigos se vuelven locos. La verdad que pareciera como que no llega más ese día", dijo y añadió: "Es muy loco, no sólo para los hinchas de River o de Boca, me parece que es un evento único para el mundo del fútbol o hasta para cualquier futbolero. Así que está todo el mundo esperando que llegue ese día, están todos impacientes, todos ansiosos".