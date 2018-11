• "A mí me parece que hay cosas que pasan de lo lógico. Si quieren sancionar a un técnico por eso hay que cambiar esa regla pero supongamos que exista… Es verdad que Marcelo la infringió pero de ahí a que no pueda estar conectado con los jugadores… está bien que no entre a un campo de juego pero que no pueda venir a un estadio, realmente… Y si me esá viendo: 'Marcelo: estamos con vos. Y todo River está con vos y todo River está convencido de que se ha cometido una injusticia tremenda con una persona que tiene la actitud que tenés vos en el campo de juego siempre. Así que sentite tranquilo porque sé que lo estás. Estamos con vos y este absurdo lo discutiremos hasta último momento en el lugar que corresponda'".