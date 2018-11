4. Sencillez a la hora de armar el equipo. ¿Se lesionó Marcelo? Juega Reguilón, el lateral izquierdo de la cantera. ¿Carvajal también es baja? Adentro Álvaro Odriozola, el que llegó esta temporada para ser suplente. Solari no se complica cuando tiene que pensar su 11, ni ensayos ni esquemas raros. Como decía el Flaco Menotti puso la heladera en la cocina y el inodoro en el baño. Y a la vez empezó a tomar decisiones ya que por el momento no ve bien a Isco y lo deja en el banco. El rosarino quiere un puntero derecho y entiende que el que mejor le hace ese trabajo es Lucas Vázquez. Por eso dos hombres de la Roja como Marco Asensio e Isco pierden terreno. Gareth Bale también ha recobrado puntos en esta nueva era. También es para remarcar que dio a entender que su arquero en Liga y Europa es Thibaut Courtois y por lo tanto Keylor Navas tendrá la Copa del Rey. Otra caso es el de Vinicius Jr, el joven brasileño que llegó para vivir su primera experiencia en la capital española. Lopetegui no lo tenía en cuenta y por cierto Solari lo tenía a disposición para el Castilla, el filial, y el ex Flamengo le daba gol. ¿Qué hizo Solari ni bien llegó? Darle minutos en Primera al carioca para que tome confianza; y el delantero pagó con protagonismo. En un partido caliente frente a Valladolid (el primero y único con Solari en el Bernabeu), Vinicius ingresó, desequilibró por izquierda y provocó un envío que terminó en gol por un rebote en un defensor. El público madridista empezó a encariñarse con el nacido en Río de Janeiro y repitió la frase "¿cómo no jugaba antes?". Otro punto para el argentino