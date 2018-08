"Hubiera preferido que Marcelo se disculpe conmigo en persona en un café, no en una conferencia de prensa. No fue tan profunda la autocrítica de él, la profundidad pasa por las palabras utilizadas, por contar el contexto, etc. Lo que sucedió entre nosotros pasó desde el '99 cuando me vino a ver a Parma hasta el 2004, no fue una única frase. Él lo sintió así y está bien, no estoy acá para juzgar su actitud. Para mi el contexto no era el indicado, la situación era mas delicada", expresó el ex delantero acerca del medio escogido por el Loco para develar la problemática del pasado, en diálogo con el programa 90 minutos de Fox Sports.