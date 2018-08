El Loco, que comandó al ex goleador de Parma, Milan e Inter en su paso por la selección argentina, prosiguió con su relato y puntualizó en la falta que cometió: "Cuando pasó el tiempo y él maduró verdaderamente, yo le dije 'Qué madurez actual la tuya, ya no eres el de antes'. Y él me dijo: 'Pero cómo, si usted antes me dijo que ya estaba consolidado. Entonces usted me engañó. Usted antes me dijo que yo era maduro y no lo pensaba'. Y no me lo perdoné nunca. Todo esto lo cuento no para contárselo a ustedes, sino para pedirle disculpas públicas a él, porque sé que lo defraudé".