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El partido ante Estudiantes de La Plata empezó de la peor manera para Boca Juniors. A solo cuatro minutos de iniciado el primer tiempo, el defensor Carlos Izquierdoz debió ser reemplazado por una lesión muscular.

Habían pasado pocos instantes desde el comienzo del encuentro en el estadio de Quilmes, cuando el ex Atlanta y Lanús fue a pelear una pelota cerca del córner y sintió la molestia en uno de sus muslos.

Inmediatamente, dijo "Me desgarré" y su compañero Leonardo Jara pidió al banco de suplentes el cambio de su compañero.

El entrenador del "Xeneize", Guillermo Barros Schelotto, se vio obligado a disponer el ingreso de Paolo Goltz, quien entró a la cancha sin hacer el precalentamiento habitual por el apuro de la situación.

(Fotobaires)

Izquierdoz, que aún no puede jugar por Copa Libertadores debido a una suspensión que arrastra de su paso por Lanús, venía de ser titular en los partidos ante Talleres de Córdoba por la Superliga y ante Barcelona por la Copa Joan Gamper.

Los estudios determinarán el grado de la lesión del "Cali" y el tiempo de recuperación que le demandará.

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