Colombia

Vivienda usada con crédito del FNA: requisitos y monto máximo que puede financiar

La entidad concede préstamos para inmuebles VIP, VIS y no VIS en todo Colombia, con plazos entre cinco y 30 años en UVR o hasta 20 años en pesos, según la modalidad

La Contraloría General de la República afirmó que en el FNA hay irregularidades en la documentación de créditos hipotecarios y educativos - crédito FNA
El Fondo Nacional del Ahorro puede financiar hasta el 90% del valor comercial de una vivienda usada - crédito FNA
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El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) financia hasta el 90% del valor comercial de una vivienda usada para sus afiliados, con plazos de pago de entre cinco y 30 años en UVR o de hasta 20 años en pesos. El monto final depende del precio acordado en la compraventa, el avalúo comercial y la capacidad de pago del hogar.

El crédito puede solicitarse para inmuebles de vivienda de interés prioritario (VIP), vivienda de interés social (VIS) y vivienda no VIS en cualquier lugar de Colombia. La antigüedad de la propiedad no limita el acceso a esta línea de financiación, aunque el estado de usado debe quedar acreditado en el avalúo comercial o en el certificado de tradición y libertad.

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El crédito cubre viviendas usadas de distintos rangos

El Fondo Nacional del Ahorro administra las cesantías y el ahorro voluntario contractual de sus afiliados, con servicios dirigidos a la compra de vivienda y al financiamiento educativo. Para adquirir una casa o apartamento usado, la entidad analiza las condiciones financieras de quien presenta la solicitud y las características del inmueble.

La financiación puede llegar al 90% del valor comercial, pero no se asigna de forma automática por ese porcentaje. El FNA revisa el valor fijado en la promesa o contrato de compraventa, el avalúo y los ingresos disponibles para atender la cuota. Por ello, antes de buscar una propiedad conviene calcular la capacidad de endeudamiento.

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- crédito Infobae
El crédito del FNA aplica para inmuebles VIP, VIS y no VIS en todo el país - crédito Infobae

La entidad dispone de un simulador de crédito hipotecario en su plataforma oficial, una herramienta que permite estimar el valor que podría financiarse. La solicitud y los documentos pueden radicarse en los puntos de atención del FNA o a través de la página de la entidad.

Afiliación, edad e ingresos son condiciones para solicitar el préstamo

Para acceder al crédito, la persona debe estar afiliada al Fondo Nacional del Ahorro mediante el traslado de cesantías o una cuenta de ahorro voluntario. También debe tener entre 18 y 75 años, acreditar ingresos y demostrar capacidad de pago.

Si el afiliado cuenta con cesantías acumuladas, esos recursos deben estar libres de embargos o pignoraciones externas. En solicitudes conjuntas, cada integrante debe cumplir individualmente las condiciones exigidas por la entidad.

Otro requisito es autorizar expresamente y por escrito la consulta y el suministro de información sobre el comportamiento crediticio ante las centrales que use el FNA. Esta autorización también es obligatoria para codeudores y avalistas, cuando participen en la operación.

Cómo consultar el saldo de cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro - crédito Colprensa
El avalúo comercial permite confirmar el valor y la condición de vivienda usada del inmueble - crédito Colprensa

El solicitante debe diligenciar el formulario de crédito y entregar los soportes que correspondan a su actividad laboral. Los empleados, independientes y contratistas por prestación de servicios deben presentar documentos diferentes para acreditar sus ingresos.

Estos son los documentos del inmueble y de los vendedores

Además de los papeles financieros del comprador, el estudio del crédito requiere información jurídica y comercial de la vivienda. Entre los documentos solicitados se encuentran:

  • Certificado de tradición y libertad individual, o documento abierto con el número de folio.
  • Promesa de compraventa con el objeto del negocio, la forma de pago, el precio y el estado civil de las partes.Copia de la escritura pública de compraventa.Carta de condiciones de habitabilidad con su código.Fotocopia de las cédulas de los vendedores.Pagaré, autorización de giro, certificación bancaria y, si aplica, pignoración de cesantías.

La formalización se realiza mediante escritura pública cuando el certificado de tradición registra varias transferencias de dominio. También puede establecerse que el inmueble es usado con el avalúo comercial.

FNA aseguró que esta iniciativa está diseñada para facilitar el acceso a la vivienda propia con condiciones financieras óptimas - crédito FNA
La promesa de compraventa y el certificado de tradición hacen parte de los documentos requeridos - crédito FNA

El trámite incluye evaluación financiera y legalización del desembolso

El proceso puede organizarse en cinco etapas.

  1. Primero, la persona debe afiliarse al FNA y definir si usará cesantías o ahorro voluntario.
  2. Segundo, puede utilizar el simulador para establecer un rango de financiación acorde con sus ingresos.
  3. El tercer paso consiste en reunir el formulario, la copia de la cédula, los certificados de ingresos y los extractos bancarios o desprendibles de nómina, junto con los documentos de la vivienda.
  4. Luego se radica la solicitud de manera presencial o virtual.
  5. Tras la radicación, la entidad estudia el perfil financiero, la documentación y las garantías. La aprobación depende de la viabilidad del crédito y no solo del valor del inmueble. Si el resultado es favorable, siguen los trámites de legalización y el desembolso.

Las tasas varían según el ahorro, la moneda y el nivel de ingresos

Las tasas vigentes se aplican al momento del desembolso, de acuerdo con la normatividad interna del FNA. Para crédito hipotecario respaldado con cesantías, las tasas en pesos van desde 10,00% efectivo anual para ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes hasta 12,60% para quienes superan cuatro salarios mínimos.

Cesantías Fondo Nacional del Ahorro
Los plazos de financiación pueden llegar a 30 años en UVR y a 20 años en pesos - crédito Fondo Nacional de Ahorro

En UVR (Unidad de Valor Real), las tasas para afiliados por cesantías oscilan entre UVR + 5,00% y UVR + 8,10%, según el rango de ingresos. Para afiliados por ahorro voluntario contractual, los créditos en pesos manejan tasas entre 11,50% y 13,60% efectivo anual.

Los afiliados de Generación FNA reciben una reducción de 50 puntos básicos frente a las tasas vigentes si se afiliaron antes de cumplir 29 años y presentan la solicitud antes de los 30. El beneficio aplica tanto a crédito hipotecario como a leasing habitacional.

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