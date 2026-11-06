Una tercera en discordia acabó con el matrimonio: Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga habrían firmado el divorcio

La pareja se habría separado hace más de un año en Estados Unidos, antes de que la detención en Florida volviera a poner el foco sobre su vida personal. (Especial)

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La vida de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga habría tomado caminos separados lejos de las fotografías familiares, los viajes y las celebraciones que ambos compartieron durante décadas.

Una versión reciente sostiene que la pareja se distanció en Estados Unidos hace más de un año y después habría formalizado el divorcio.

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La presunta separación de la pareja habría ocurrido antes de la detención migratoria de la exconductora en Florida. (Especial)

El quiebre tendría un componente sentimental: una tercera mujer habría precipitado el fin del matrimonio y dejado afectada a la exconductora. La noticia surge mientras Gómez Mont permanece detenida por un proceso migratorio en Florida y Álvarez Puga enfrenta su propio litigio en libertad bajo fianza.

La separación habría ocurrido antes de la detención de Inés Gómez Mont

La separación no estaría relacionada con el arresto de la conductora el pasado 30 de octubre. De acuerdo con la cronología difundida por el periodista Alberto Tavira, el distanciamiento entre ambos se habría concretado desde hace más de un año, cuando todavía residían en Estados Unidos.

La relación entre Gómez Mont y Álvarez Puga comenzó en 2013 , después de que ella terminara su matrimonio con Javier Díaz Bravo , padre de sus cuatro hijos mayores.

La pareja llevó su relación al altar el 3 de febrero de 2015 . Ese mismo año nació Bosco , su primer hijo en común, y en junio de 2018 llegó María .

Durante años, la expresentadora mostró una vida familiar que incluía a sus seis hijos biológicos y a Víctor Manuel Jr. , conocido como Mayito , hijo de Álvarez Puga de una relación anterior.

La versión sostiene que, tras dejar de vivir juntos, ambos habrían firmado la disolución de su matrimonio en territorio estadounidense.

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga iniciaron su relación en 2013, se casaron en 2015 y tuvieron a Bosco y María. (Instagram/@inesgomezmont)

La noticia añade una capa distinta en la historia de una pareja que se alejó de la exposición pública desde que comenzaron las investigaciones en México. Esta vez, el foco no está en los expedientes judiciales, sino en el desgaste de una relación que habría terminado antes de la detención de Inés.

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La tercera en discordia que habría rotó el rumbo de la pareja

La información difundida sobre la separación apunta a la presencia de una tercera en discordia como uno de los factores que rompió el vínculo entre la exconductora y el abogado.

Inés Gómez Mont habría quedado dolida por el desenlace de la relación, después de más de una década junto a Álvarez Puga .

La pareja atravesó etapas complejas desde 2021 , cuando ambos quedaron vinculados con investigaciones y órdenes de aprehensión en México .

El supuesto divorcio habría ocurrido mientras los dos intentaban resolver asuntos migratorios en Estados Unidos , aunque sus expedientes avanzan por vías separadas.

No se ha revelado la identidad de esa persona ni existen documentos públicos que detallen las causas del supuesto divorcio.

El matrimonio de Inés Gómez Mont con Javier Díaz Bravo terminó en 2013, luego de que la exconductora afirmara que descubrió una infidelidad. (Captura de pantalla)

La historia sentimental de Gómez Mont ya había estado marcada por una ruptura pública. Su matrimonio con Javier Díaz Bravo terminó en 2013, después de que la exconductora relatara que descubrió una infidelidad.

Hoy, años después, la versión sobre su presunta separación de Víctor Manuel Álvarez Puga vuelve a colocar ese antecedente bajo otra luz, con una vida familiar dividida entre México y Estados Unidos.

Los procesos migratorios colocan a Gómez Mont y Álvarez Puga en escenarios distintos

En medio del presunto divorcio, Gómez Mont permanece bajo custodia migratoria en el Broward Transitional Center, en Pompano Beach, Florida.

Inés Gómez Mont enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes en México por presunta delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Su detención en Florida ocurrió por un procedimiento migratorio y no por una extradición o por la ejecución de las órdenes judiciales mexicanas.

Un juez federal rechazó el recurso con el que buscaba salir de inmediato, por lo que ahora puede solicitar una audiencia para pedir libertad bajo fianza .

Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses en septiembre de 2025 . Después obtuvo libertad bajo fianza y continúa sujeto a un proceso pendiente, con una audiencia prevista para noviembre .

Una versión atribuida a un allegado de la familia de Javier Díaz Bravo señala que los cuatro hijos mayores de Gómez Mont estarían en México, mientras Bosco y María permanecerían en Estados Unidos junto a su padre.

La expresentadora mostró durante años una familia integrada por sus seis hijos biológicos y Víctor Manuel Jr., hijo de Álvarez Puga de una relación previa. (Instagram/ @inesgomezmont)

El presunto divorcio habría cerrado una etapa que comenzó en una fiesta privada y que, durante años, fue mostrada como una familia unida.

Mientras Inés Gómez Mont permanece bajo custodia migratoria y Víctor Manuel Álvarez Puga espera la resolución de su propio caso, la versión de una tercera persona añade un nuevo capítulo a una relación que, al parecer, había terminado mucho antes de volver a los reflectores.

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