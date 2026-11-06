Deportes

Jhon Arias regresó al gol después de 20 partidos con Palmeiras: fue la figura ante Remo antes de una nueva convocatoria de la selección Colombia

El extremo colombiano convirtió dos veces en la goleada 6-1 del equipo paulista por la fecha 34 del Brasileirao

AFP
Jhon Arias regresó al gol con Palmeiras después de 20 partidos - crédito NELSON ALMEIDA / AFP
Guardar

Jhon Arias, el futbolista colombiano de 29 años, firmó un doblete en la goleada 6-1 de Palmeiras ante Remo, el jueves 5 de noviembre de 2026, por la fecha 34 del Brasileirao. Marcó a los cuatro y 14 minutos en el estadio Nubank Parque, en São Paulo, y fue una de las figuras de una victoria que mantiene al equipo dirigido por Abel Ferreira en la pelea por la liga brasileña.

El extremo, que fue titular con Palmeiras, abrió el marcador tras recibir una pelota dentro del área, eludir al arquero Marcelo Rangel y definir con el arco libre. Diez minutos después, amplió la diferencia al conectar un centro rastrero de Khellven desde la derecha. Sus dos goles encaminaron una noche sin sobresaltos para el Verdão.

PUBLICIDAD

La actuación llegó antes de la próxima convocatoria de la selección Colombia, que se prepara para los amistosos de noviembre frente a Chile. El equipo colombiano recibirá al seleccionado chileno el viernes 13 de noviembre en Cali y volverá a enfrentarlo el martes 17, en Santiago.

La confirmación oficial de los próximos juegos de la selección Colombia ante Chile en el mes de noviembre de 2026 - crédito FCF
La confirmación oficial de los próximos juegos de la selección Colombia ante Chile en el mes de noviembre de 2026 - crédito FCF

Un arranque que definió el partido

Palmeiras impuso condiciones desde el comienzo y aprovechó las dificultades defensivas de Remo. Arias apareció en los primeros minutos como el principal argumento ofensivo del local, con movimientos hacia el área y eficacia en las dos situaciones que tuvo para marcar.

El primer tanto llegó a los cuatro minutos, luego de una recuperación en campo rival. Arias recibió la pelota, dejó atrás a Marcelo Rangel y definió para el 1-0. La acción no solo abrió el marcador: también modificó el desarrollo del encuentro, porque Remo tuvo que adelantar sus líneas y dejó más espacios para los ataques de Palmeiras.

PUBLICIDAD

A los 14 minutos, el colombiano volvió a ser decisivo. Khellven desbordó por la banda derecha y envió un pase bajo al área. Arias atacó el espacio y definió para establecer el 2-0. El doblete llegó en apenas 10 minutos y confirmó el dominio del conjunto paulista en el primer tiempo.

Maurício anotó el tercero a los 21 minutos, tras una jugada elaborada con Marlon Freitas. Más tarde, a los 38, Marcelinho convirtió en propia puerta para el 4-0. Remo descontó en el tiempo añadido de la primera mitad: Zé Welison marcó a los 45+2 después de una acción de pelota quieta.

Jhon Arias y Palmeiras disputarán la final de la Copa Libertadores 2026 - crédito Libertadores
Jhon Arias y Palmeiras disputarán la final de la Copa Libertadores 2026 - crédito Libertadores

Estadísticas de Jhon Arias ante Remo

De acuerdo con los datos del partido disponibles en FotMob, Arias terminó como uno de los futbolistas más influyentes de Palmeiras en la goleada. Su presencia cerca del área rival fue determinante para que el equipo encontrara ventajas desde el arranque.

Sus cifras individuales en el encuentro fueron:

  • Tres remates, todos dirigidos al arco.
  • Dos pases clave.
  • Ocho toques dentro del área rival.
  • Participación desde el inicio en la jugada que terminó con el tercer gol de Palmeiras.

Arias fue reemplazado en el entretiempo, una decisión que permitió administrar sus minutos en una etapa exigente del calendario. El 6-1 se completó en el segundo tiempo. José Manuel López, que ingresó tras el descanso, convirtió el quinto gol a los 55 minutos, con asistencia de Khellven. Felipe Anderson selló el resultado a los 80, luego de recibir un pase del delantero argentino.

Arias acumuló 27 partidos, 1.897 minutos, cuatro goles y cuatro asistencias en el Brasileirao - crédito REUTERS/Jean Carniel
Arias acumuló 27 partidos, 1.897 minutos, cuatro goles y cuatro asistencias en el Brasileirao - crédito REUTERS/Jean Carniel

Estadísticas de Jhon Arias en la temporada 2026

Antes de la fecha 34, Arias acumuló 27 partidos, 1.897 minutos, cuatro goles y cuatro asistencias en el Brasileirao. Con el doblete ante Remo, elevó a seis goles en la liga su registro de la temporada, en la que también ha sido una alternativa constante para Abel Ferreira por su capacidad para actuar por las bandas y llegar al área. El colombiano vino de una racha de 20 partidos sin convertir en todas las competiciones, después de que lo hiciera ante Fortaleza en agosto 2 del 2026.

La goleada también fortaleció la posición de Palmeiras en el Brasileirao. El equipo llegó a 73 puntos y quedó a tres del líder Flamengo, aunque con una diferencia de dos triunfos entre ambos.

Temas Relacionados

PalmeirasJhon AirasRemoSelección ColombiaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juan David Cabal, futbolista colombiano, recibió fuerte advertencia de su director técnico en la Juventus, en pleno partido: “Te daré un puñetazo”

Luciano Spalletti perdió la paciencia tras una desatención defensiva del lateral frente al AZ Alkmaar, por la Europa League

Juan David Cabal, futbolista colombiano, recibió fuerte advertencia de su director técnico en la Juventus, en pleno partido: “Te daré un puñetazo”

Cuánto dinero recibirá Emanuel Otálvaro por su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

El deportista logró el subcampeonato en tenis de mesa, con el que ratificó su gran momento en la disciplina, y es una de las nuevas figuras para ganar en las próximas competencias

Cuánto dinero recibirá Emanuel Otálvaro por su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

Mario Yepes confesó que se quiso retirar de la selección Colombia antes del Mundial de Brasil 2014: esta es la historia

El exdefensor recordó el agotamiento que lo llevó a plantearse una decisión inesperada. El respaldo del vestuario fue decisivo para que continuara como capitán de aquel equipo

Mario Yepes confesó que se quiso retirar de la selección Colombia antes del Mundial de Brasil 2014: esta es la historia

Así se jugará la fecha 18 de la Liga BetPlay: programación de los partidos que definirían más clasificados a cuadrangulares

De los cinco cupos que están pendientes entre los ocho primeros, tres quedarían listos en la penúltima jornada del campeonato y se unirían a Nacional, América y Cali

Así se jugará la fecha 18 de la Liga BetPlay: programación de los partidos que definirían más clasificados a cuadrangulares

Colombia ya tiene listo a su segundo clasificado a la Copa Libertadores 2027: este es el equipo

El Junior de Barranquilla fue el primer club que avanzó al certamen como campeón de la Liga BetPlay 2026-I y le siguió otro que no necesitó del título para acceder al certamen

Colombia ya tiene listo a su segundo clasificado a la Copa Libertadores 2027: este es el equipo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Jessi Uribe, Luis Alfonso y Luisfer La Voz ‘encendieron’ la previa de los Premios Heat 2026 en Puerto Vallarta

Jessi Uribe, Luis Alfonso y Luisfer La Voz ‘encendieron’ la previa de los Premios Heat 2026 en Puerto Vallarta

Karol G lidera la cuota de presentaciones colombianas en la gala de los Latin Grammy 2026

María Fernanda Yepes recordó su tránsito del modelaje a la actuación, y sus etapas en ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘Rosario Tijeras’

‘Window Shopper’: así es el nuevo tema de Blessd con guiños a 50 Cent y hasta a Peso Pluma

Blessd ya tiene una estatua de seis metros que apunta a convertirse en parada obligada de Medellín: “Pa’ que vayan y se tomen foticos”

Deportes

Cuánto dinero recibirá Emanuel Otálvaro por su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

Cuánto dinero recibirá Emanuel Otálvaro por su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

Mario Yepes confesó que se quiso retirar de la selección Colombia antes del Mundial de Brasil 2014: esta es la historia

Así se jugará la fecha 18 de la Liga BetPlay: programación de los partidos que definirían más clasificados a cuadrangulares

Colombia ya tiene listo a su segundo clasificado a la Copa Libertadores 2027: este es el equipo

Jean Fernandes, arquero de América, se refirió a los rumores que lo vinculan con Necaxa y el clásico ante el Cali: “Estoy enfocado en ganar títulos”