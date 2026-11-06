Jhon Arias regresó al gol después de 20 partidos con Palmeiras: fue la figura ante Remo antes de una nueva convocatoria de la selección Colombia

Jhon Arias regresó al gol con Palmeiras después de 20 partidos - crédito NELSON ALMEIDA / AFP

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Jhon Arias, el futbolista colombiano de 29 años, firmó un doblete en la goleada 6-1 de Palmeiras ante Remo, el jueves 5 de noviembre de 2026, por la fecha 34 del Brasileirao. Marcó a los cuatro y 14 minutos en el estadio Nubank Parque, en São Paulo, y fue una de las figuras de una victoria que mantiene al equipo dirigido por Abel Ferreira en la pelea por la liga brasileña.

El extremo, que fue titular con Palmeiras, abrió el marcador tras recibir una pelota dentro del área, eludir al arquero Marcelo Rangel y definir con el arco libre. Diez minutos después, amplió la diferencia al conectar un centro rastrero de Khellven desde la derecha. Sus dos goles encaminaron una noche sin sobresaltos para el Verdão.

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La actuación llegó antes de la próxima convocatoria de la selección Colombia, que se prepara para los amistosos de noviembre frente a Chile. El equipo colombiano recibirá al seleccionado chileno el viernes 13 de noviembre en Cali y volverá a enfrentarlo el martes 17, en Santiago.

La confirmación oficial de los próximos juegos de la selección Colombia ante Chile en el mes de noviembre de 2026 - crédito FCF

Un arranque que definió el partido

Palmeiras impuso condiciones desde el comienzo y aprovechó las dificultades defensivas de Remo. Arias apareció en los primeros minutos como el principal argumento ofensivo del local, con movimientos hacia el área y eficacia en las dos situaciones que tuvo para marcar.

El primer tanto llegó a los cuatro minutos, luego de una recuperación en campo rival. Arias recibió la pelota, dejó atrás a Marcelo Rangel y definió para el 1-0. La acción no solo abrió el marcador: también modificó el desarrollo del encuentro, porque Remo tuvo que adelantar sus líneas y dejó más espacios para los ataques de Palmeiras.

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A los 14 minutos, el colombiano volvió a ser decisivo. Khellven desbordó por la banda derecha y envió un pase bajo al área. Arias atacó el espacio y definió para establecer el 2-0. El doblete llegó en apenas 10 minutos y confirmó el dominio del conjunto paulista en el primer tiempo.

Maurício anotó el tercero a los 21 minutos, tras una jugada elaborada con Marlon Freitas. Más tarde, a los 38, Marcelinho convirtió en propia puerta para el 4-0. Remo descontó en el tiempo añadido de la primera mitad: Zé Welison marcó a los 45+2 después de una acción de pelota quieta.

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Jhon Arias y Palmeiras disputarán la final de la Copa Libertadores 2026 - crédito Libertadores

Estadísticas de Jhon Arias ante Remo

De acuerdo con los datos del partido disponibles en FotMob, Arias terminó como uno de los futbolistas más influyentes de Palmeiras en la goleada. Su presencia cerca del área rival fue determinante para que el equipo encontrara ventajas desde el arranque.

Sus cifras individuales en el encuentro fueron:

Tres remates, todos dirigidos al arco.

Dos pases clave.

Ocho toques dentro del área rival.

Participación desde el inicio en la jugada que terminó con el tercer gol de Palmeiras.

Arias fue reemplazado en el entretiempo, una decisión que permitió administrar sus minutos en una etapa exigente del calendario. El 6-1 se completó en el segundo tiempo. José Manuel López, que ingresó tras el descanso, convirtió el quinto gol a los 55 minutos, con asistencia de Khellven. Felipe Anderson selló el resultado a los 80, luego de recibir un pase del delantero argentino.

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Arias acumuló 27 partidos, 1.897 minutos, cuatro goles y cuatro asistencias en el Brasileirao - crédito REUTERS/Jean Carniel

Estadísticas de Jhon Arias en la temporada 2026

Antes de la fecha 34, Arias acumuló 27 partidos, 1.897 minutos, cuatro goles y cuatro asistencias en el Brasileirao. Con el doblete ante Remo, elevó a seis goles en la liga su registro de la temporada, en la que también ha sido una alternativa constante para Abel Ferreira por su capacidad para actuar por las bandas y llegar al área. El colombiano vino de una racha de 20 partidos sin convertir en todas las competiciones, después de que lo hiciera ante Fortaleza en agosto 2 del 2026.

La goleada también fortaleció la posición de Palmeiras en el Brasileirao. El equipo llegó a 73 puntos y quedó a tres del líder Flamengo, aunque con una diferencia de dos triunfos entre ambos.

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