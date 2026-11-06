Las Perdidas se reúnen en León: así fue el reencuentro completo del clan original

Wendy Guevara, Paola Suárez, Kimberly Irene y Karina Torres posan juntas en una calle junto a un vehículo. (@kimberly_lamaspreciosa)

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Las cuatro integrantes de Las Perdidas se reúnen en León, Guanajuato, y confirman en una fotografía compartida en Instagram que su amistad sigue en pie tras meses de distanciamiento público.

Kimberly Irene publicó la imagen junto a Wendy Guevara, Paola Suárez y Karina Torres en las calles de León, de donde son originarias todas las creadoras de contenido, y desataron la euforia en las redes sociales.

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La publicación de Kimberly que confirma el reencuentro de Las Perdidas

La publicación, realizada desde la cuenta Kimberly “La más preciosa”, acumula 81,200 me gusta en una hora y se convierte en la primera evidencia visual de que el grupo completo volvió a coincidir después del quiebre más reciente, ligado al exesposo de Kimberly y a la muerte de su madre.

Kimberly Irene posa junto a Wendy Guevara, Karina Torres y Paola Suárez en una calle de León, según una publicación de Instagram. (@kimberly_lamaspreciosa)

Junto a la foto de las influencers, Kimberly compartió un emotivo mensaje que sus fans celebraron: “Pasan los años y la vida nos ha dado muchas lecciones de vida con amistades de años y seguiremos adelante”.

El reencuentro confirma lo que Wendy había adelantado

Días antes de la publicación, Wendy Guevara ya había visitado a Kimberly en León tras conocer el delicado estado de salud de doña Martha, madre de la influencer, hospitalizada en esa ciudad. El encuentro quedó documentado en el canal de YouTube de Wendy, donde ambas se fundieron en un abrazo.

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Ese acercamiento ocurrió en medio de un distanciamiento que se originó en julio de 2026 por diferencias relacionadas con Óscar, entonces esposo de Kimberly, quien acusaba a Wendy de intervenir en su matrimonio. Kimberly, en cambio, atribuyó el conflicto a irregularidades con la agencia donde trabajaban.

Wendy Guevara contó que, pese a los años de cercanía con Kimberly ‘La más preciosa’, la amistad se ha visto afectada por terceros y agendas diferentes. (Instagram)

Los usuarios celebran el regreso del “clan original”

La fotografía detona reacciones inmediatas entre los seguidores del grupo. El usuario edisonmdelacruz escribe: “Pidan un deseo, se juntó el clan ORIGINAL”, comentario que acumula 2,167 “me gusta”.

El usuario rooguez suma: “Regresamos a la primera temporada, la mejor de todas”, con 1,634 “me gusta”. Otros comentarios, como el de adan_felix —“Las verdaderas, únicas”— y josevasquez —“Mis chicas”— refuerzan el tono celebratorio en torno a la imagen.

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Un desenlace distinto al funeral de doña Martha

El reencuentro llega después de que Wendy, Paola y Karina no pudieran asistir al funeral de doña Martha por compromisos laborales fuera del país: Wendy y Paola viajaron a Colombia, mientras Karina cumplía fechas en Costa Rica y Chile. En ese momento, Wendy dejó un mensaje en redes para Kimberly: “Te amo amiga. Dios contigo. Estoy contigo”.

(Instagram)

La ausencia en el sepelio había generado críticas hacia Wendy, en especial después de que asistiera al concierto de Gloria Trevi en fechas cercanas. La fotografía publicada por Kimberly disipa cualquier duda sobre el estado actual de la relación entre las cuatro integrantes del grupo surgido en 2017 en León, Guanajuato.

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El origen de “Las Perdidas”: el video viral de Wendy Guevara y Paola Suárez

Todo comenzó en 2017 en León, Guanajuato, con un video casero que nadie imaginó se volvería viral. Wendy Guevara y Paola Suárez salieron con unos amigos durante la temporada de la Feria de León. El plan era subir a un cerro cercano a la ciudad para tomar unos tragos.

Los acompañantes bajaron en algún momento a comprar más alcohol y nunca regresaron. Wendy y Paola esperaron durante horas, hasta que cayó la noche y tuvieron que bajar solas caminando, sin poder ver nada en el camino.

Paola Suárez y Wendy Guevara se hicieron virales en 2017

Para no quedarse calladas ante la situación, decidieron grabar un video con el celular mientras bromeaban. En esa grabación surgió la frase que las haría famosas: “¡Estamos perdidas, perdidas, PERDIDAS!”, gritada entre risas por las dos jóvenes.

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Paola compartió el clip en su cuenta de Facebook y un amigo suyo lo subió a la plataforma. Dos semanas después, el video ya era viral en redes sociales. Wendy relató después en entrevistas cómo vivió ese momento: “Después de una semana todo el mundo nos mandaba mensajes, mi celular se trabó como una hora por toda la gente que me estaba etiquetando, hasta nos pedían entrevistas”.

Ese mismo 2017, el video les valió un reconocimiento en los Premios MTV Millennial Awards, en la categoría “Lords y Ladys del año”.

La incorporación del resto del clan

Es importante aclarar que solo Wendy y Paola aparecen en el video original. Como Paola radicaba en la Ciudad de México en ese momento, Wendy comenzó a compartir contenido en YouTube e invitó a Kimberly Irene “La Más Preciosa”, a acompañarla en sus transmisiones. El público aceptó rápidamente a Kimberly como parte del trío.

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Las Perdidas ingresaron al foro para apoyar a Karina Torres, lo que generó momentos de amplia cobertura en vivo. (Captura de pantalla )

Con el tiempo, otras amigas se fueron sumando al grupo, entre ellas Karina Torres, hasta conformar lo que hoy se conoce como “El Clan de Las Perdidas”. Juntas incursionaron después en televisión, con un especial para la telenovela Doña Flor y sus dos maridos (2019) de Televisa, y más adelante en música, con temas como “Perdidas Empoderadas”.

El fenómeno trascendió fronteras: en octubre de 2026, el grupo fue mencionado en una conferencia en la Universidad de Harvard, donde el activista mexicano Luis Adrián Ruiz Duarte analizó cómo su espontaneidad y humor las convirtieron en un fenómeno mediático en un país que, según él, es “realmente conservador” y “católico”.

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