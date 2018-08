El caso de Kannemann es particular. Tras ser campeón de la Libertadores con San Lorenzo, emigró al fútbol mexicano y luego recaló en el Gremio de Brasil, donde se transformó en hombre clave y volvió a alzar la Libertadores. Con 27 años, tuvo como premio su primer llamado al equipo nacional. "No lo pasa nadie, es impresionante. Quizá cuando lo comparan técnicamente no es tan espectacular pero para el equipo es mejor. ¿Cómo no estuvo?", se preguntó el brasileño Dunga tras la eliminación de Argentina en el último Mundial.