Lo mejor que me dejo el Gran Prix fue este lance, que en un primer momento pareció ser ippon para todos y después se ve que ya no lo vieron así.. Y son las subjetividades de las que siempre dependemos los judokas. Eso seguramente iba a cambiar el resultado final en esta competencia de la que me llevo algo de tristeza y bronca, pero también esperanza. Tristeza y bronca por que realmente hacemos un gran esfuerzo para poder presentarnos en estas competencias de la mejor manera posible y si bien se que no fue el mejor de mis rendimientos, de alguna forma, con ganas de ganar y más garra que tecnica, logre hacer cosas buenas que marcaban esa pequeña diferencia que te hace pasar al siguiente nivel. Pero en judo la decisión final para que eso suceda no depende del judoka… Sabemos las reglas del juego y las aceptamos pero el sentimiento es imposible de manejar racionalmente.. Me quedo con la esperanza de saber que dando lo mejor de mi, aún sin ser mi mejor estado tecnico en judo, se lucho a la par de las mejores del mundo. Aca arrancamos una gira cuyo principal objetivo no era el torneo, sino justamente ponernos a punto con el nivel de judo europeo y asiatico. Quedan 3 semanas de entrenamiento duro, con fe en seguir sumando y con muchísimo que mejorar para lo q viene. Gracias a quienes me acompañaron este día, vale mucho más que cualquier otro momento, el equipo está siempre y eso me llena de alegría. 😊 La vida es un aprendizaje, en él hay cosas lindas y otras que no lo son, pero depende de uno mismo saber aprender a tomar lo positivo de ambas situaciones 😉 #VamosPorMas #Siempre #HayEquipo 💪🇦🇷 Gracias Guido por el video! 🙌

