"Ustedes tienen que analizar si un partido de fútbol es agarrarse contra los jugadores y el cuerpo técnico y la gente de San Lorenzo. A mí me daría vergüenza eso. Después podemos hablar de fútbol, sabemos que no jugamos bien, vos que querías saber eso (dijo ante un cronista en particular)… Hizo un mejor partido Temuco, yo lo admito que hizo un mejor partido Temuco, pasó San Lorenzo pero habría que hacer mucho más hincapié a veces en dejar de lado el fútbol y el comportamiento de la gente de Temuco. Ir a entrenar con ocho o nueve camionetas, motos, ¿eso es normal para ustedes? En Argentina eso no pasa….", dijo y la reacción no fue otra cosa que una risa cargada de ironía por parte de los periodistas.