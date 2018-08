El primero en responder fue el DT Biaggio: "Vergüenza no eh, perdimos dos partidos de fútbol y ya está. El error no fue nuestro, que quede claro, nosotros intentamos ganar en la cancha. Se equivoca la gente de Temuco ¿y la culpa la tiene San Lorenzo? No lo entiendo. Hay reglas que cumplir. Vergüenza es otra cosa, como lo que pasó cuando terminó el partido. Nos tiraron cosas y no respondimos a eso. Eso es vergüenza, que no entiendan que la culpa fue de ustedes".