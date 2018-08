Previamente, Navarro había tenido un tenso intercambio con los cronistas chilenos. "Nosotros no hubiéramos mandado a nuestra hinchada a tirarle piedras y monedas durante todo el partido. No vi un policía. Somos colegas igual que ellos. Fue un error y se agarraron con San Lorenzo. No teníamos predio para ir a entrenar, nos quisieron suspender el hotel para concentrar, sufrimos insultos y le abrieron el ojo al profe nuestro. A mí me daría vergüenza eso", disparó el futbolista argentino de 33 años.