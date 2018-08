Hristo también se refirió al proyecto de la Selección y si bien reconoció que no es partidario de cambiar mucho las cosas, comentó que será importante tener claro qué modelo se busca y si vas a depender o no de Messi. En este sentido, aseguró: "Si yo mañana quitó a Lionel Messi, este equipo durante tres años no va a ganar un partido. Por eso, el fútbol argentino tiene que tener una estructura y no tengo claro que proyecto quiere el nuevo presidente de la Federación. ¿A qué quiere jugar Argentina?, esa es la gran cuestión".