La frase se le escuchó a un dirigente de River mientras se iba de uno de los palcos del Tomás Ducó luego del 0 a 0 de anoche ante Huracán. "Si no hubiera ganado Boca, el empate no hubiera estado tan mal. Pero ganaron ellos…". River y Boca siempre juegan un mano a mano aparte dentro de todos los campeonatos y la mirada del dirigente en cuestión apuntaba indudablemente a ello. En River saben que Boca es uno de los principales candidatos al título y además quieren evitar que el clásico rival consiga el primer tricampeonato de su historia, pero esa búsqueda no comenzó de la mejor manera para el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo.