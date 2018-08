"Seguro que ese estado del campo a nosotros no nos conviene pero bueno, hay que adaptarse (…) No se si me sorprendió. Creo que en el primero partido del año pasado estaba de la misma manera y es una lástima porque es una cancha tan linda pero bueno… es el fútbol argentino", sentenció Javier Pinola en TNT Sports cuando fue consultado por las dificultades de jugar en un campo con pozos, desniveles, arena desparramada en diferentes espacios que retenían la pelota de manera notable y líneas marcadas de forma muy desprolija como se vio en el círculo central del campo y en la medialuna de las áreas.