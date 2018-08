Sampa ya había estado cerca del Tri. Lo reconoció el propio DT. "Tuvimos varias charlas y a mí me seducía de verdad asumir ese reto. En Buenos Aires me reuní con el gerente de Selecciones de México. Yo en ese momento era el entrenador de Chile y me pidieron una entrevista porque luego de la Copa América estaban muy interesados en que me hiciera cargo de la Selección", contó. Pues bien, la oportunidad vuelve a aparecer.