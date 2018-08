La pregunta que generó la frase de la polémica fue si River tenía más experiencia en los cruces mano a mano, dado que en el ciclo de Marcelo Gallardo son las instancias en las que más se destacó. Mientras el periodista Sebastián Vignolo enunciaba las bondades del Millonario, se escuchaba su risa de fondo. "No seas malo", interrumpió Benedetto. "Me decís que es copero y me da risa", sentenció el punta, generando revuelo.