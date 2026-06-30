Abelardo de la Espriella hizo su primera “alocución” y reveló que recibe al país con “graves” problemas: “Pronto cesará la horrible noche”

Abelardo de la Espriella dijo que el pueblo colombiano es sabio y que la mejor forma de servirle era entendiéndolo y estando en permanente contacto - crédito DE LA ESPRIELLA STYLE/YouTube

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio un mensaje a través de sus canales digitales para presentar un balance preliminar sobre el estado en que recibirá el país el 7 de agosto de 2026.

Primero, De la Espriella compartió lo que hizo en su primera semana como presidente electo: “Decidí hacer algo que considero fundamental, sustantivo, determinante, una peregrinación de agradecimiento al otro gran aliado de este triunfo que es Dios; por eso visité los santuarios más importantes de la patria para dar gracias por la confianza que cerca de 13 millones de compatriotas depositaron en el gobierno del ”Tigre". Que nadie tenga duda de que es una alianza entre Dios y el pueblo".

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Luego, el mandatario electo calificó la situación financiera actual como “grave” y reveló datos preocupantes tras los primeros análisis de su equipo de empalme, al confirmar que la deuda pública alcanzó niveles históricos de 763.6 billones de pesos, lo que representa un incremento de 41 billones de pesos en comparación con el cierre del 2025.

Asimismo, alertó que la inflación se ubica un 5,8% por encima de las metas del Banco de la República y que la tasa de intervención del Emisor está en el 11.25%, elevando de manera considerable el costo de la vivienda y el crédito para los ciudadanos.

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Durante su intervención, De la Espriella aseguró que utilizará las plataformas virtuales de forma permanente para mantener una comunicación directa, transparente y sin intermediarios con los colombianos.

Abelardo de la Espriella presentó su primera alocución como presidente electo y aseguró que mantendrá una comunicación directa con los colombianos a través de plataformas digitales - crédito DE LA ESPRIELLA STYLE/YouTube

El nuevo jefe de Estado agradeció el respaldo de los casi 13 millones de electores que le dieron el triunfo en las urnas en la segunda vuelta el 21 de junio y destacó el inmediato reconocimiento diplomático que obtuvo por parte de diversos mandatarios internacionales tras confirmarse su victoria frente al senador Iván Cepeda.

“Ese respaldo de toda la comunidad internacional es sin duda un respaldo claro y contundente de que Colombia está recuperando su lugar en el concierto de las naciones; después de cuatro años de oscuridad e incertidumbre, vuelve a florecer la confianza de nuestra democracia”, enfatizó el líder político.

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Un plan de empalme descentralizado y con enfoque anticorrupción

Para hacer frente al complejo panorama institucional, Abelardo de la Espriella anunció una estrategia de transición inédita denominada “empalme territorial”, la cual iniciará la próxima semana y consistirá en recorrer los 32 departamentos del país.

El objetivo principal de estas visitas es restablecer los vínculos entre el Gobierno nacional y las administraciones locales para destrabar los proyectos de infraestructura que actualmente se encuentran paralizados.

Explicó que su meta inmediata es gobernar “desde las regiones” para destrabar todas las obras de infraestructura y desarrollo social que actualmente se encuentran completamente “paralizadas”. Igualmente, confirmó la creación de un riguroso “empalme anticorrupción” enfocado en auditar minuciosamente todos los “contratos hechos a dedo” por la administración saliente de Gustavo Petro antes de la posesión del 7 de agosto.

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Abelardo de la Espriella dijo que el pueblo colombiano es sabio y que la mejor forma de servirle era entendiéndolo y estando en permanente contacto - crédito DE LA ESPRIELLA STYLE/YouTube

Para financiar y garantizar la transparencia de este proceso de transición, De la Espriella reveló que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinó un fondo de 60 millones de dólares no reembolsables, reconociendo la magnitud histórica del cambio político que vive la nación.

Este acompañamiento técnico le permitirá al nuevo gabinete conocer en detalle los contratos adjudicados de manera directa y evaluar el estado real de los ministerios antes de la posesión oficial.

“La sola elección nuestra ha llenado de alegría y positivismo a nuestra sociedad, ha traído consigo la confianza en la democracia, en las instituciones y, por supuesto, la confianza de los mercados. El pueblo sabe lo que quiere, que la gente, al final de la ecuación, no se equivoca; el pueblo es sabio y que solo escuchándolo y atendiendo vamos a lograr los propósitos de cambiar la política para siempre”, puntualizó el electo mandatario.

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Alertas por crisis energética y un nuevo rumbo en seguridad

Otro de los puntos álgidos de la alocución presidencial estuvo enfocado en el sector de los servicios públicos, donde De la Espriella advirtió sobre la existencia de una posible crisis energética debido a retrasos regulatorios que podrían poner al país en riesgo de racionamiento de luz.

Ante esta situación, se comprometió a gestionar de manera prioritaria el cumplimiento de las obligaciones contractuales con las empresas generadoras para evitar apagones y garantizar la estabilidad del suministro en los hogares colombianos.

En temas de seguridad nacional, el nuevo mandatario fue tajante al denunciar presuntos pactos irregulares en los que el saliente gobierno supuestamente “entregó territorio a los bandidos”.

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Tras recibir formalmente la credencial que lo acredita como presidente de la República de Colombia para el período 2026-2030, se reunió con las altas cortes - crédito DE LA ESPRIELLA STYLE/YouTube

De la Espriella anunció una ofensiva judicial internacional para desmantelar estas estructuras ilegales, al señalar que la paz de su administración se cimentará sobre la legalidad y la justicia institucional de la mano con las altas cortes.

Por eso, reveló que “hice el primer acercamiento judicial, la visita a los presidentes de las altas cortes y a varios magistrados después de varios años de tensiones entre el Ejecutivo y la Justicia; este es el primer paso para restablecer una relación que debe ser armónica, respetuosa y constructiva entre las distintas ramas de Colombia”.

“Recibimos un país con serios problemas acumulados, pero Colombia vuelve a tener autoridad, orden y esperanza, vamos a construir la patria milagro, no tengan duda, eso lo hacemos con trabajo, transparencia y rodeándonos de los mejores. Pronto cesará la horrible noche”, concluyó de forma contundente.

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