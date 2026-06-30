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El padre de Giovani Lo Celso habló con Tinelli sobre el debut mundialista de su hijo: “Se festejó muchísimo”

El mediocampista convirtió un golazo en la victoria ante Jordania y cumplió el sueño de disputar su primera Copa del Mundo. Su padre recordó la larga espera, el respaldo incondicional de la familia y el emotivo reconocimiento que recibieron tras el partido

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El padre de Giovani Lo Celso afirmó que su hijo superó las frustraciones con esfuerzo, entrenamiento y fortaleza para volver a la selección argentina en un Mundial

Después de integrar el plantel argentino en Rusia 2018 sin disputar un solo minuto y de perderse el Mundial de Qatar 2022 por una lesión cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera, Giovani Lo Celso finalmente tuvo el estreno que tanto había esperado.

El mediocampista debutó en una Copa del Mundo en la victoria por 3-1 frente a Jordania, marcó un golazo de tiro libre y hasta estuvo cerca de completar un doblete, aunque el segundo tanto fue anulado por posición adelantada.

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En diálogo con Infobae Mundial, Juan Lo Celso repasó cómo vivió la familia una noche que significó mucho más que un triunfo. Para ellos, fue el desenlace de un largo recorrido marcado por la paciencia, el esfuerzo y el acompañamiento incondicional.

Giovani Lo Celso debutó en una Copa del Mundo en la victoria de la Argentina por 3-1 ante Jordania y marcó un golazo de tiro libre (Reuters/Tim Heitman)
Giovani Lo Celso debutó en una Copa del Mundo en la victoria de la Argentina por 3-1 ante Jordania y marcó un golazo de tiro libre (Reuters/Tim Heitman)

Durante la charla, Marcelo Tinelli recordó uno de los momentos más emotivos de la jornada. Al finalizar el partido, cuando la familia Lo Celso subió al micro que trasladaba a los familiares del plantel, todos los presentes comenzaron a aplaudirlos. “Cuando subieron el papá, la mamá, la mujer, las hermanas y el hermano de Gio, nos empezamos a abrazar todos. Era el aplauso a toda una familia”, evocó, convencido de que ese reconocimiento reflejaba el cariño que el grupo siente por el mediocampista y por quienes lo acompañaron en cada etapa de su carrera.

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Juan confesó que aquel gesto los sorprendió y los emocionó. Además de celebrar el esperado debut de su hijo, destacó el vínculo que fue creciendo entre las familias de los futbolistas a lo largo de los distintos torneos internacionales. “Fue hermoso el partido, un espectáculo increíble. Todo eso que contás forma parte de una intimidad muy linda. Con el tiempo se fue armando un grupo de padres y se generan vínculos muy especiales”, contó.

El significado de esa ovación estaba íntimamente ligado al recorrido de Giovani. Tras integrar el plantel en Rusia 2018 sin tener la oportunidad de jugar y perderse Qatar 2022 por una lesión, el estreno mundialista llegó recién en 2026, una espera que hizo todavía más especial lo vivido frente a Jordania.

El debut mundialista de Giovani Lo Celso llegó en 2026, después de integrar el plantel en Rusia 2018 sin jugar y de perderse Qatar 2022 por una lesión (Reuters/Jerome Miron)
El debut mundialista de Giovani Lo Celso llegó en 2026, después de integrar el plantel en Rusia 2018 sin jugar y de perderse Qatar 2022 por una lesión (Reuters/Jerome Miron)

Juan también se refirió a la fortaleza con la que su hijo afrontó los momentos más difíciles de su carrera. “El proceso interno es personal. Es crecimiento, es querer levantarte y seguir peleándola, entrenando y fortaleciéndote”, resumió al explicar cómo logró sobreponerse a las frustraciones hasta volver a vestir la camiseta argentina en una Copa del Mundo.

Ese camino, aseguró, nunca lo recorrió solo. “Siempre estuvimos muy comprometidos con el fútbol. Las hermanas también los siguieron desde chicos y nosotros acompañamos tanto a Giovani como a Francesco donde les tocara jugar”, recordó sobre una pasión que atraviesa a toda la familia.

La emoción alcanzó su punto máximo cuando Lo Celso se hizo cargo del tiro libre. Desde la tribuna, los nervios eran inevitables. “Podía ir al otro palo o por arriba del travesaño. Pero salió un tiro libre hermoso, un golazo”, recordó Juan. Apenas la pelota entró, la incredulidad dio paso al festejo. “Nos mirábamos con mis dos yernos y nos decíamos: ‘Es real’. Ese segundo fue mágico”, relató.

Giovani Lo Celso recibió en Rosario un dibujo de Emilia con una invitación simbólica al Mundial, un gesto que marcó el inicio de la ilusión familiar (REUTERS/Issei Kato)
Giovani Lo Celso recibió en Rosario un dibujo de Emilia con una invitación simbólica al Mundial, un gesto que marcó el inicio de la ilusión familiar (REUTERS/Issei Kato)

La ilusión, sin embargo, había empezado algunos días antes. Cuando Giovani regresó a Rosario el 25 de mayo para reunirse con su familia, recibió un dibujo de Emilia con una invitación simbólica al Mundial escrita en el reverso. “No entendíamos nada. Apenas había llegado a Rosario y ahí empezó el Mundial para toda la familia”, recordó.

La entrevista también dejó una reflexión sobre el valor de compartir esos momentos. Tinelli recordó una conversación con Sandra, la madre de Giovani, cuando surgió la posibilidad de que los chicos regresaran a Buenos Aires para no perder días de clase. “Ella me dijo: ‘Yo creo mucho en la inteligencia emocional. Lo académico se recupera, pero esto que están viviendo es irrepetible’. Esa frase me quedó grabada”, relató.

Ese amor por el fútbol ya encontró continuidad en una nueva generación. Juan contó que sus tres nietos juegan en las infantiles de Rosario Central y siguen cada partido con la misma pasión que alguna vez tuvieron sus hijos. “Dos tienen cuatro años y uno siete. Ya juegan en el baby, hacen el prode y siguen todos los partidos. Tienen el veneno del fútbol, lo heredaron de los tíos”, comentó entre risas.

El debut de Giovani Lo Celso en una Copa del Mundo terminó siendo mucho más que un estreno con gol. Para su familia, significó el cierre de una espera que atravesó tres Mundiales y encontró su recompensa en una noche que difícilmente olviden.

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