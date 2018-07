El partido de Andrada, antes de pasar a Boca: dos pifias y mucha participación en el juego de Lanús

El arquero "granate" cometió dos errores que por poco no terminaron en gol. Aunque Douglas Haig casi no lo exigió, solo en el gol, participó mucho con los pies en la salida del equipo. No estuvo fino en los penales