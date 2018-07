El Roca es un medio de ingreso para ella. Solo procura que el tren no esté muy lleno: no porque tenga miedo de que la multitud entorpezca su show, sino porque el exceso de pasajeros no permite que todos puedan apreciar su talento. "Cuando hay mucha gente no me sirve", explicó. Lo que gana le sirve para mantenerse. Reconoció que hubo personas que colaboraron hasta con cien pesos y recordó cuál fue su primera vez: "Un amigo en situación de calle me dijo que tenía hambre y yo me acordaba que había visto chicos haciendo malabares con la pelota. Pensé que podía hacer lo mismo: junté 35 pesos y nos compramos un sánguche cada uno".