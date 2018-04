En medio de la polémica el ex delantero argentino Daniel Tilger, surgido como futbolista en Boca (1988-1990), les envió un contundente mensaje a los jugadores de Junior, equipo al que representó entre 1997 y 1988 (38 partidos, 17 goles): "Yo creo que los jugadores de tienen que pasar por esto: muchachos, no se respeta al que viene, yo no lo respeto, a Boca no lo respeto. Hoy a Boca yo no lo respeto, una cosa es tener cuidado pero no lo respetes", lanzó.