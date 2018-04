Arévalo quiso interrumpirlo, pero el dirigente de la entidad de Núñez prosiguió: "Te escuché en la radio siempre, si querés te lo repito. Vos dijiste que no iba a poder pasar por enfrente de la AFA. Yo no estuve. Alguien te daba información y vos le dabas manija. Esto es un juego, no generemos un clima que sea perjudicial".