El propio Barrios se refirió a este tema al término del encuentro frente al Palmeiras en Brasil: "Se han dicho muchas cosas, hay periodistas que lo ponen a uno en el ojo del huracán, diciendo que uno no quiere firmar o que no he aceptado nada. Les aclaro que no me he reunido con ningún dirigente, eso lo está manejando mi empresario directamente".