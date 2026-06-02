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Cuántos dólares cuesta un euro hoy 2 de junio

Todos los días se ajusta el precio de las monedas de acuerdo a su valor actual

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El euro es la moneda de la Unión Europea y su símbolo es €. (Jesús Avilés/Infobae)
El euro es la moneda de la Unión Europea y su símbolo es €. (Jesús Avilés/Infobae)

La relación euro-dólar es clave para entender qué está pasando en la economía global. Cuando una de estas monedas se mueve, los efectos se sienten en las bolsas, en los precios de productos importados y hasta en las decisiones de inversión de grandes empresas.

Hoy, el dólar muestra una nueva tendencia frente al euro, en un contexto marcado por cambios en las tasas de interés, datos económicos mixtos y tensiones geopolíticas.

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Aquí te contamos cómo se movió el tipo de cambio este 2 de junio y qué factores están detrás de su comportamiento.

Cuánto cuesta un dólar en euros

El euro, también llamada moneda única, es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)
El euro, también llamada moneda única, es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

En el ámbito financiero, el tipo de cambio es un indicador clave de la salud económica. Actualmente, 1 dólar estadounidense está cambiándose por 0,8592 euros

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Estas cifras resaltan la dinámica de las economías que impactan no solo en el comercio exterior sino también en la inversión y la planificación financiera a nivel empresarial y personal. 

La evolución de este tipo de cambio es especialmente crítica para sectores que dependen de la importación o exportación de bienes y servicios entre estas dos regiones, obligando a una revisión continua de estrategias para mitigar riesgos y aprovechar oportunidades. 

El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)
El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

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