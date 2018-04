Como la variedad no sólo se remite a la ficción, lo más complejo que puede resultar en la muestra es elegir al más llamativo. El Justicialista de 1953, el Dalahaye de 1934, el Paniza Tornado de 1969, el Chevitú de 1964 o la Flecha de Plata de Fangio son algunas opciones que podrían liderar un supuesto ranking. Sin embargo, Cano no dudó cuando tuvo que optar por uno: "El Benetton es de los verdaderos Fórmula 1 de la década del noventa. Cuando uno lo escuchaba pasar era un violín. Tiene un motor V10 que suena de verdad, no como los de ahora".