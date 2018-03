En aquel diálogo que mantuvo con Diego Korol, Houseman también se había emocionado cuando habló de su entorno familiar. "Un día le dije a mi madre: 'Estas piernas te van a salvar, mamá'. Por suerte pude comprarle la casa, y eso no me lo quita nadie", recordó con el sentimiento que le causaba esa conversación íntima, y agregó el significado que puede llegar a tener representar a la Argentina en un torneo internacional: "No hay una palabra exacta para definir eso. Fue un sueño. Ponerme la camiseta de Excursionistas, Huracán y la Selección fue lo más grande que me pasó".