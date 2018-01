En efecto, su nombre incluso sonó cuando los cuestionamientos se enfocaron en Edgardo Bauza en 2017, sin embargo, no llegó a haber contacto formal y Jorge Sampaoli resultó el elegido para conducir los destinos del elenco nacional, primero en el último tramo de las Eliminatorias, y ahora en el Mundial de Rusia 2018. Gallardo observa ese "deseo" como algo plausible en un horizonte lejano, al punto que "no tengo cláusula de salida si me llaman de la Selección".