Aún desde Estados Unidos, Lucas Pratto respira la atmósfera River, la revolución que generó su arribo y, claro, las presiones que acarreará la inversión que el club realizó para contratarlo: casi 11 millones de dólares. En consecuencia, el propio delantero, de 29 años, ya se propone objetivos en cuanto a cantidad de gritos, elige el dorsal que lo acompañará e imagina festejos ante los potenciales adversarios, sobre todo, en el Superclásico ante Boca. Todavía Marcelo Gallardo no confirmó si le dará minutos el domingo ante el club que lo vio terminar de formarse y lo lanzó al fútbol de elite. Sin embargo, el "Oso" ya sabe cómo reaccionará si tiene la suerte de ingresar al campo en Mar del Plata y, como bonus track, se da el gusto de convertir. "Espero poder debutar y jugar al menos unos minutos, sería muy lindo. Si me toca hacerle un gol, se grita. Al único al que no le gritaría un gol es a Vélez", señaló en una nota que le brindó a La Red.