"Centurión me pidió otra oportunidad, lo noté sincero y con ganas de jugar en Boca. Pero no vamos a pagar más de seis millones más impuestos por su pase. Es un jugador que le hace falta al plantel y tiene un uno contra uno muy bueno, pero no estoy convencido de hacer la inversión. Lo podemos traer si es a préstamo".