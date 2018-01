Yo me la juego por alguien que está tapado, la gente lo empezó a nombrar, y hoy está un poco apagado, incluso en su liga. Pero este es el año de Escorpio. Y tenemos un escorpiano en el plantel y es Dybala. El escorpiano tiene esto de Maradona, vida o muerte, todo o nada. No hay un término medio con Dybala. Teníamos todos una ilusión con él y, por ahí cuando jugó, no pasó nada. Lo veíamos como el socio de Messi. Como buen escorpiano, comete la imprudencia de decir: es muy difícil jugar al lado de Messi. Podrá explicarlo toda su vida, pero se la mandó. Lo deben de pensar todos, pero nadie se animaría a decirlo: no sabés qué hacer con un jugador como Messi al lado, le querés dar todas las pelotas. Y él lo dice. Escorpio es el que dice, el que no se calla. Dybala, con Júpiter en Escorpio, nos va a dar más de una sorpresa, y es el as en la manga que tenemos. Y dejamos afuera a un acuariano. Acuario dijimos que nos puede servir porque es la chispa, el rayo. E Icardi es acuariano, como Di María. La sorpresa por excelencia va a ser Dybala, tenemos a Messi como canceriano, y un técnico que es muy pisciano. Si pone los pies sobre la tierra, creo que podemos tener un gran Mundial, yo creo que Argentina va a estar entre los cuatro primeros del Mundial.