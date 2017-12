"No te digo que me sorprende porque hace un par de años que me supera un poco. Uno se imaginaba que este programa era un divertimento, pero se terminó generando algo más. No quiero decir que es como un ritual porque es un poco fuerte, pero sí se formó una costumbre que se va retroalimentando. En las redes hace unos meses que vienen calentando la previa, son mensajes que me encantan porque también me da una responsabilidad para que vayan mejorando año a año", explica desde los estudios de grabación, donde se cocina el producto que en cada diciembre se transforma en tendencia en Twitter.