Su historia no sólo se basa en obras musicales y fútbol. En 2012 superó un cáncer de mama y, lejos de cualquier victimización, lo tomó con una naturalidad sorprendente. "Me acuerdo que hice un tema para pasar mis momentos de la quimio, y esa canción me trae muchos regalos porque año tras año me llegan un montón de mensaje de gente que la escucha mientras está con el tratamiento", confesó sin olvidar la complicada situación que atravesó por la enfermedad: "Fue muy difícil, en ese instante parece que a uno se le viene el mundo abajo, pero la realidad es que es un período en la vida de uno. No hay que preguntarse por qué a mí, sino identificar el para qué. A todos nos pasan cosas, yo no minimizo otros problemas, ni maximizo el que me pasó a mí".