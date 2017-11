La cara del calvo no es conocida por el grupo de cinco amigos que están sentados en la puerta, espalda contra la pared. Pero saluda y responden el saludo. El visitante ingresa y sube hasta el tercer piso. Busca las letras en la puerta, encuentra la C y toca el timbre. Elva Lucía Pérez pregunta quién es y del otro lado le contestan que vienen a ver a su hijo, al Oso. No duda, abre, y va a buscar a Gustavo, como lo llama ella, que está en el baño.