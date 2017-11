Los gestos delataban a Guillermo Barros Schelotto. La preocupación le brotaba por los poros durante la conferencia de prensa. Por la derrota de Boca, sí. Y por la lesión de Darío Benedetto, su as de espadas. Es verdad, la cima del campeonato no peligra: sus más cercanos perseguidores son San Lorenzo y Unión, a seis unidades. Pero la naturaleza del tropiezo, desnudando grietas defensivas, y sobre todo la rodilla derecha del "Pipa" mantienen las alarmas sonando. "El resultado me importa, pero uno tiene la preocupación por lo que le pasó a Darío", explicó el entrenador del "Xeneize".