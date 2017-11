Lo que no esperaba fue el llamado de Miguel Leeson, presidente de la Asociación Argentina de Golf, quien la contactó al enterarse de su nuevo pasatiempo. "Me ofreció su ayuda y yo lo llamé para sacar mi hándicap. Cuando me vio, me dijo que tengo condiciones y me invitó al Pro Am que comienza la semana que viene", dice Jenny, quien va seguido al driving para practicar con su profesor, Daniel Dávalos. "Tengo nivel inicial, con un hándicap de 30, pero en la previa de este torneo los profesionales se mezclan con los amateurs, en grupos de 4, y se juegan algunos hoyos. Vamos a ver cómo me va (risas), yo siento que tengo potencial. El primer día que me pusieron un driver en la mano ¡tiré 250 yardas! En el green me va bien y me gustan los bunkers… siento que el golf tiene algunas cosas del martillo, aunque también debo sacarme varios vicios. Es un deporte que me encanta, puede ser mi cable a tierra luego de que me retire del atletismo", asegura.