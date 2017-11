El correntino también se refirió a la rivalidad que surgió con el club en el que se formó como futbolista. "Los hinchas de River me tratan así porque yo les grité el gol, el primero que hice en Lanús. Esa vez me descargué porque la platea me había silbado. Y después se dio que le hice más goles. No entiendo cuando me dicen que soy un desagradecido", concluyó.