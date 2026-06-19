Servicio Universal de Salud: este es el documento indispensable que debes llevar para no perder tu turno

El registro para obtener la credencial ya está en marcha en todo México; autoridades recuerdan que existe un documento indispensable para completar el trámite

La credencialización del Servicio Universal de Salud ya comenzó en México y permanecerá abierta hasta el próximo 14 de noviembre de 2026. Durante esta primera etapa, las autoridades federales están dando prioridad a los beneficiarios de las Pensiones para el Bienestar, especialmente adultos mayores y personas con discapacidad.

El nuevo documento busca modernizar la atención médica mediante la integración de un expediente clínico electrónico que permita concentrar información relevante de cada derechohabiente, facilitar la programación de citas y mejorar la coordinación entre instituciones de salud.

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Sin embargo, quienes acudan a realizar el trámite deben poner especial atención a la documentación requerida, ya que la falta de alguno de los requisitos podría retrasar o impedir el registro.

Entre todos los documentos solicitados, la CURP certificada y actualizada se ha convertido en uno de los requisitos más importantes para completar el proceso de credencialización.

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Las autoridades han señalado que este documento es indispensable porque permite validar la identidad del ciudadano dentro del sistema digital que integrará la información médica y administrativa de cada persona.

Personal de atención registra a un ciudadano para la credencial del Servicio Universal de Salud, un documento que permitirá integrar expedientes clínicos electrónicos y facilitar el acceso a servicios médicos en México

Para los mayores de edad, además de la CURP certificada, es necesario presentar una identificación oficial vigente con fotografía, como la credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o cartilla militar.

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También se solicita un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses y un número de teléfono celular para recibir notificaciones relacionadas con el trámite.

En el caso de los menores de edad, el padre, madre o tutor deberá estar previamente registrado. Además, será necesario presentar el acta de nacimiento del menor junto con la CURP certificada, comprobante de domicilio reciente e identificación oficial del adulto responsable.

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Calendario de atención por apellido

Para agilizar la atención en los más de 2 mil 100 módulos habilitados por la Secretaría de Bienestar, el registro se realiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido.

Durante las primeras y terceras semanas de cada mes, se atiende a las personas cuyos apellidos comienzan con las letras A a la L. Mientras tanto, en las segundas y cuartas semanas corresponde el turno a quienes tienen apellidos que inician de la M a la Z.

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Los sábados se destinan a atender a personas rezagadas que no pudieron acudir en la fecha asignada. Los módulos operan de lunes a sábado, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

Personal de atención registra a un ciudadano para la credencial del Servicio Universal de Salud, un documento que permitirá integrar expedientes clínicos electrónicos y facilitar el acceso a servicios médicos en México

Así se realiza el trámite

El procedimiento inicia con la localización del módulo correspondiente al domicilio del solicitante. Una vez en el lugar, se entregan los documentos requeridos y se firma un consentimiento para el tratamiento de datos personales.

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Posteriormente, personal autorizado realiza la captura de fotografía digital y huellas dactilares para integrar el expediente electrónico del usuario.

El proceso de emisión de la credencial puede tardar entre cuatro y seis semanas. Cuando esté lista, los beneficiarios recibirán una notificación mediante mensaje de texto o llamada telefónica desde el número 079.

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Además de la versión física, las autoridades prevén habilitar una modalidad digital que podrá activarse mediante las plataformas oficiales correspondientes.

Por ello, quienes planeen acudir a registrarse deben verificar con anticipación que cuentan con toda la documentación solicitada, especialmente la CURP certificada, considerada uno de los requisitos esenciales para completar el trámite sin contratiempos y evitar perder su turno en los módulos de atención.

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