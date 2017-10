9– La resistencia del equipo a un sistema

"No sé si les da lo mismo (jugar con línea de 3 ó 4). Lo importante es que lo puedan desarrollar porque yo no les consulto. Trato de inducirlos a que se sientan lo más cómodos posibles. Nosotros no vamos a ser un equipo establecido para atacar. Si vos estableces cómo atacar, no atacás".