Sobre la reacción del DT, contó: "Me preguntó a dónde fui, le conté y le dije que no pude volver. Después, me preguntó a quién le avisé y le dije que a nadie, que no pude. No era como ahora con los teléfonos, era otra época. Ahí me dijo: 'A partir de ahora, estás lesionado. No vas a jugar el próximo domingo'. Eso era un lunes o martes. Después me dijo: 'Rezá que tu compañero no juegue bien porque, si no, no jugás nunca más. Estas cosas no se hacen'".