Colombia

El Sena abrió inscripciones para la segunda oferta de formación virtual a través de la plataforma Betowa: así puede inscribirse

La convocatoria permite que personas de diversas comunidades y residentes en Colombia o el extranjero accedan a cursos sin costo, con requisitos adaptados a cada formación y un registro completamente en línea

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Los programas virtuales podrán completarse con una dedicación diaria de cuatro horas - crédito Sena
La convocatoria virtual del Sena está disponible hasta el 7 de mayo para aspirantes interesados en áreas como software, animación digital y gestión de energía - crédito Sena

La formación virtual sigue consolidándose como una alternativa estratégica para acceder a educación de calidad en Colombia. En este escenario, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) lanzó la Segunda Oferta de Formación Virtual 2026, una convocatoria que busca que más personas accedan a programas técnicos y tecnólogos, alineados con las necesidades del entorno laboral y la transformación digital en curso.

La nueva oferta, abierta hasta el 7 de mayo, permite a cualquier persona interesada inscribirse en programas como Gestión de Redes de Datos, Gestión Eficiente de la Energía, Análisis y Desarrollo de Software y Animación Digital, entre muchos otros. El enfoque en los niveles técnico y tecnólogo responde a la alta empleabilidad y pertinencia de estas formaciones, pues facilitan el desarrollo de habilidades prácticas y competencias analíticas que demandan los sectores productivos.

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Características y ventajas de la oferta virtual del Sena

A diferencia de otros modelos, la modalidad virtual del Sena elimina barreras de tiempo y lugar. No existen horarios fijos: cada aprendiz organiza su propio ritmo, siempre y cuando cumpla con las actividades y cronogramas definidos. Es indispensable, sin embargo, contar con acceso a herramientas tecnológicas y conectividad para garantizar el avance académico y la participación sistemática en el proceso formativo.

La oferta educativa incluye 33 programas como Desarrollo Publicitario y Animación 3D - crédito Sena
La modalidad virtual del Sena elimina horarios fijos y permite que cada estudiante organice su propio ritmo de aprendizaje, beneficiando a miles de colombianos - crédito Sena

Según la profesional de la Dirección de Formación Sena, Yecid Torres: “esta convocatoria es una oportunidad que estaban esperando todos los colombianos y las colombianas para poderse inscribir en nuestra formación virtual. Los invitamos a todas las personas interesadas en esta Segunda Oferta a que se inscriban en betowa.sena.edu.co”.

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La convocatoria es inclusiva y está dirigida a la comunidad en general, incluyendo población campesina, personas con discapacidad, comunidades Narp (negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras), indígenas, población Lgbtiq+ y mujeres. Además, pueden participar tanto colombianos residentes en el país como en el exterior, así como extranjeros con documentación válida en Colombia.

Cómo inscribirse y qué programas están disponibles

Para postularse, es necesario registrarse en betowa.sena.edu.co, en la sección Virtual. La edad mínima de inscripción es de 14 años. Los interesados en programas técnicos no requieren título de bachiller, mientras que para los tecnólogos es obligatorio ser bachiller y haber presentado las pruebas Icfes (Saber 11). Es clave revisar los requisitos específicos de cada programa dentro de la plataforma.

En 2025, el Sena ofrecerá 13 programas de nivel tecnólogo y 29 de nivel técnico en modalidad virtual - crédito Sena
El acceso a herramientas tecnológicas y conectividad estable es indispensable para aprovechar las opciones de formación virtual ofrecidas por el Sena - crédito Sena

El proceso de inscripción es ágil y completamente en línea. Primero, se debe ingresar al portal, seleccionar la modalidad virtual y el programa de interés, y completar el formulario con los datos personales y de contacto. Si el usuario ya cuenta con un perfil en Sofía Plus, puede usar las mismas credenciales para iniciar sesión y gestionar su inscripción.

La oferta incluye 203 programas en áreas como cliente, 126 en tecnologías de la información y comunicaciones, 115 en producción y transformación, 17 en materiales y herramientas y 14 en diseño. Los cursos son gratuitos y la inscripción puede realizarse desde dispositivos móviles o computadores en menos de 10 minutos.

El Sena recomendó revisar periódicamente la oferta educativa en sus sitios web, ya que la institución publica frecuentemente convocatorias tanto para programas cortos como para carreras técnicas y tecnológicas bajo modalidad virtual.

Betowa: la nueva plataforma para gestionar inscripciones

La innovación en el acceso se materializa con Betowa, la nueva plataforma del Sena diseñada para simplificar la búsqueda e inscripción a programas de formación titulada (técnico/tecnólogo) y complementaria, tanto en modalidad virtual como presencial. La interfaz funciona de manera independiente pero está integrada con Sofía Plus, lo que permite inscribirse fácilmente, revisar requisitos y verificar el estado de las solicitudes.

Sena cuenta con una gran variedad de cursos virtuales - crédito Sena.
La oferta educativa virtual del Sena es inclusiva: pueden participar población campesina, comunidades NARP, personas Lgbtiq+, mujeres y extranjeros residentes en Colombia - crédito Sena.

El proceso en Betowa consta de varios pasos: ingresar al sitio, seleccionar la modalidad, utilizar los filtros para buscar el programa de interés, verificar los requisitos y, finalmente, completar el registro o iniciar sesión con los datos de Sofía Plus. Este sistema facilita la inscripción desde cualquier lugar del país o el exterior, haciendo posible que más personas accedan a la formación sin desplazamientos ni trámites presenciales.

La diferencia principal entre Betowa y Sofía Plus radica en que la primera sirve para la búsqueda y la inscripción, mientras que Sofía Plus sigue siendo el canal para gestionar el perfil académico, consultar certificados y el historial del aprendiz.

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