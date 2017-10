El alivio para el Kun llegó, además, cuando ya se encuentra en la recta final de su recuperación: mañana volverá a practicar a la par de sus compañeros del Manchester City, aunque prefiere avanzar con cautela pensando en su regreso a las canchas. El atacante, de 29 años, entiende que la polémica por el contexto en que se dio el accidente se encuentra superada: "Acá en Manchester saben que, cuando tenemos libre, la mayoría se va a Londres, Italia, España… A mí me invitó el representante del cantante. Fui para conocerlo. Me pasó yendo al aeropuerto. Nadie piensa que puede pasar algo así. El taxista no vio la curva y bueno…".