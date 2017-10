Además, el ex DT del seleccionado de Bahrein y del Shanghai Shenhua explicó la conexión de Lionel Messi con sus compañeros y lo comparó con lo que sucedía con Maradona. "Los argentinos nos relajamos cuando la agarra Lionel; el tema es que no les pase lo mismo a los que juegan a su lado. Por ejemplo, contra Perú, Argentina no jugó bien. Pero tuvo ocho posibilidades de gol y en siete estuvo Lionel. Dejó solo al Papu Gómez, a Rigoni, a Benedetto… Nos está faltando un plan B para Messi. Nosotros lo teníamos en el 86. Si no funcionaba Diego, estaba Burruchaga", manifestó.