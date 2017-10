Respecto de las novedades en el 11, es decir Enzo Pérez y Eduardo Salvio, vale mencionar que el mediocampista de River tiene 20 partidos en la Selección aunque no ha marcado goles. El jugador de Benfica, por su parte, acumula 29 partidos, aunque de estos solo seis han sido en la Mayor, y tiene siete goles repartidos entre Sub 20 y Sub 17.