Si bien los Estados Unidos mantienen algunas ventajas con respecto a China en materia de inteligencia artificial (algoritmos más avanzados, hardware informático especializado y, principalmente, datos), esta brecha se ha ido reduciendo cada vez con mayor celeridad. En un informe reciente, el ministerio de Defensa de los Estados Unidos destaca que China representa un riesgo significativo y creciente para el suministro de materiales y tecnologías considerados estratégicos y críticos para la seguridad nacional del país del norte. El reporte (Assessing and Strengthening the Manufacturing and Defense Industrial Base and Supply Chain Resiliency of the United States) señalaba que en la actualidad, Estados Unidos depende de pocas fuentes domésticas para algunos productos sensibles y de cadenas foráneas de suministros para otros, principalmente chinas, lo cual hace que no sea capaz de producir internamente componentes especializados para su rubro militar.