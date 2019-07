–¿Es una crisis humanitaria de la magnitud de la de otras guerras o situaciones que cubriste?

–El presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja, en su momento, comparó la cantidad de gente afectada con la de conflictos armados gravísimos, como Siria u otros lugares. En realidad, no se puede comparar con Siria porque no hay enfrentamientos armados, no hay uso de armas químicas, eso lo hace completamente diferente, pero la cantidad de gente afectada hoy en Venezuela, especialmente por escasez de medicamentos, es enorme. Eso hace que se haya ido la cantidad de gente que se fue del país, lo que generó una crisis en Colombia, en islas del Caribe, en Brasil, etc. Me ha pasado de hablar con gente que llega a Brasil con chicos con 40 grados de fiebre a la que le preguntás si tienen casa y sí, tienen casa, tienen luz, aunque se corta todo el tiempo. Entonces, al preguntarles por qué se van de Venezuela, te dicen que no tienen comida. Un sueldo mínimo en Venezuela alcanza para dos pedazos de queso, o tres pedazos de carne, no mucho más que eso. La gente no puede comer y se va del país.